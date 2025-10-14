La nuova mostra Confini da Gauguin a Hopper Canto con variazioni

Passariano di Codroipo (Ud), 14 ott. (askanews) - Ben 130 capolavori di una cinquantina di grandi artisti dell'Ottocento e del Novecento e provenienti da 42 musei europei e americani. Una mostra unica, di respiro internazionale e allestita negli spazi restaurati dell'Esedra di levante del magnifico complesso dogale di Villa Manin a Passariano di Codroipo, in provincia di Udine. È "Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni", l'attesissima esposizione che ha aperto al pubblico l'11 ottobre e resterà aperta fino 12 al aprile 2026: è uno degli eventi di punta di GO! 2025&Friends, il cartellone di appuntamenti che affianca il programma ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura, offrendo proposte culturali in tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La nuova mostra "Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni"

