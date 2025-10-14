La nuova app di OpenAi potrebbe cambiare per sempre i video online
Informazione e intrattenimento hanno un nuovo rivale. La nuova generazione di video generati con intelligenza artificiale potrebbe scalzare i contenuti informativi veritieri e tutti gli operatori del trash che, a vario titolo, hanno fatto delle pubblicazioni sui social un business. Negli Stati Uniti e in Canada, quindi presto anche i Europa e nel resto del mondo, è arrivata l’app “Sora” di OpenAi. La particolarità, come spiega un editoriale dell’ Economist, è che i suoi contenuti sono tutti prodotti interamente dall’intelligenza artificiale. A differenza dei social network, l’utente può accedere al software solo tramite l’invito di un altro già registrato e non può caricare video o foto reali, se non per offrire un cameo di sé stesso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
