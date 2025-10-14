La notte nel cuore torna eccezionalmente stasera su Canale 5 | chi vuole uccidere Tahsin?
La notte nel cuore cambia giorno di trasmissione per esigenze di palinsesto e si prepara a far compagnia al pubblico di Canale 5 in questo martedì 14 ottobre, ma le anticipazioni sono funeste Il pubblico di Canale 5 si era ormai abituato all'appuntamento del giovedì sera con La notte nel cuore, ma il ritorno di This Is Me (domani) e la partita della Nazionale di calcio su Rai 1 (stasera) hanno costretto Mediaset a cambiare un po' di cose in palinsesto. Così la serie turca ha dovuto traslocare nella prima serata di martedì 14 ottobre, alla stessa ora di sempre (tra le 21:30 e le 21:50, dipende dall'orario di chiusura de La ruota della fortuna), con tre nuovi episodi, che porteranno il pubblico al centro di un altro mistero: chi sta cercando di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
