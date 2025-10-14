La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 25esima puntata
, 14 ottobre. Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 25esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Harika vede Esma rientrare in una stanza privata in ospedale e la aggredisce verbalmente, quando sopraggiunge Cihan e prende le difese della domestica. Melek e Cihan decidono di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua; nel momento del confronto, Tahsin dice a Melek che è disposto a fare pace con i Sansalan. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
La morte di Paolo Taormina, ventunenne ucciso nel cuore della notte scorsa a Palermo mentre cercava di sedare una rissa scoppiata davanti al locale dei suoi genitori, scuote profondamente la nostra coscienza di cittadin3 e di educator3. Paolo non è stato se - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le t - X Vai su X
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata del 14 ottobre 2025 su Canale 5. Si legge su tpi.it
Stasera a “La notte nel cuore” Cihan e Melek riuniscono le famiglie: la tregua durerà? - Stasera a “La notte nel cuore” Cihan e Melek riuniscono le famiglie: la tregua durerà? Come scrive iodonna.it
La Notte nel Cuore, la puntata del 14 ottobre: Melek e Cihan propongono alle famiglie una tregua - Nuh riceve una telefonata da Serhan che lo mette in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin. Segnala maridacaterini.it