La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 25esima puntata

, 14 ottobre. Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 25esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Harika vede Esma rientrare in una stanza privata in ospedale e la aggredisce verbalmente, quando sopraggiunge Cihan e prende le difese della domestica. Melek e Cihan decidono di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua; nel momento del confronto, Tahsin dice a Melek che è disposto a fare pace con i Sansalan.

