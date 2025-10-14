La Notte nel Cuore le anticipazioni | Tahsin rischia di morire!

Stasera, martedì 14 ottobre 2025, torna l’appuntamento su Canale 5 con La Notte nel Cuore, che viene trasmessa come sempre in prima serata. Il format turco – che ha ormai consolidato il doppio slot settimanale – promette nuove sorprese e svolte drammatiche. In questa puntata, protagonisti come Nuh e Melek dovranno affrontare avversari spietati decisi a cancellarli, mentre intorno a Sumru e Tahsin le tensioni continuano a montare. Prima di addentrarci negli avvenimenti del giorno, vale la pena ricordare cosa si è consumato nelle puntate precedenti. Esma, in crisi dopo aver scoperto di essere incinta e percepito l’assenza di vero affetto da parte di Tahsin, aveva tentato il suicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it