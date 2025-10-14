La Notte nel Cuore cambia tutto | doppio episodio e orario inedito

Novità in arrivo per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione di Canale 5. La rete ha deciso di sorprendere il pubblico con una doppia puntata speciale e un orario del tutto inedito, rompendo lo schema classico della programmazione. Dopo settimane di spostamenti e modifiche, Mediaset ha scelto di puntare forte sulla serie, dedicandole un appuntamento straordinario che promette emozioni, suspense e ascolti record. Secondo i nuovi palinsesti, la soap andrà in onda martedì sera con due episodi consecutivi, a partire dalle 21:45 circa, subito dopo la prima parte di un programma di intrattenimento della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it