La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | L’Ultimatum Di Cihan!

Uominiedonnenews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano di Nuh sfiora la tragedia e scatena lo scontro tra Cihan e Melek. Ecco come si trasforma il loro destino in La notte nel cuore. Una nuova tempesta emotiva scuote le trame de La notte nel cuore, e questa volta al centro dell’uragano ci sono Cihan, Melek e Nuh, protagonisti di un triangolo esplosivo di colpa, rabbia e decisioni impossibili. Tutto si accende in un momento di follia, quando un piano maldestro rischia di trasformarsi in tragedia. Da quel momento, niente sarà più come prima. Nuh, con la mente offuscata dalla rabbia, pianifica una mossa estrema: mettere un’auto in una demolitrice per spaventare Hikmet. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

la notte nel cuore anticipazioni turche l8217ultimatum di cihan

© Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche: L’Ultimatum Di Cihan!

Altri contenuti sullo stesso argomento

notte cuore anticipazioni turcheLa Notte nel Cuore Anticipazioni 14 ottobre 2025: Tahsin rischia di morire! - La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, martedì 14 ottobre 2025, con un nuovo appassionante appuntamento. Segnala msn.com

notte cuore anticipazioni turcheAnticipazioni turche La notte nel cuore/ Hikmet tenta di uccidere Melek: la terribile vendetta di Cihan - Anticipazioni turche La notte nel cuore, spoiler nuove puntate: Hikmet tenta di uccidere Melek e arriva la terribile vendetta di Cihan ... Segnala ilsussidiario.net

notte cuore anticipazioni turcheCambio programmazione Mediaset, La notte nel cuore in onda il 14 ottobre: trame serali della soap turca di Canale 5 - Cambio palinsesto Mediaset: La notte nel cuore spostata al martedì sera. Lo riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Turche