La notte della caduta di Mussolini Cazzullo riparte dal 25 luglio ’43
Roma, 14 ottobre 2025 – “Non sono un divulgatore ma uno che racconta". Ci tiene a sottolinearlo, Aldo Cazzullo, presentando – ieri, alla Biblioteca Alessandrina di Roma – la nuova edizione del suo programma Una giornata particolare che torna domani, per il quarto anno consecutivo, su La7. Dodici storie, in onda ogni mercoledì in prima serata, per rivivere le 24 ore di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente. Un viaggio, tra l’Italia e l’estero, che ha richiesto 180 giorni di riprese, cinque sale di montaggio e otto mesi di editing. Un racconto "girato sempre di più sul campo" che, tra le novità – spiega il giornalista e conduttore – vede "l’uso dell’ intelligenza artificiale per trasformare le statue in esseri viventi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
