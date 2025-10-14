La Nigeria rischia una clamorosa esclusione dai Mondiali per il criterio dei cartellini gialli

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è una precisa combinazione che porterebbe la Nigeria a giocarsi la qualificazione ai Mondiali solo per il fair play: contro il Benin potrebbero valere i cartellini gialli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

