La Nigeria rischia una clamorosa esclusione dai Mondiali per il criterio dei cartellini gialli
C'è una precisa combinazione che porterebbe la Nigeria a giocarsi la qualificazione ai Mondiali solo per il fair play: contro il Benin potrebbero valere i cartellini gialli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lazio: fuori Dele-Bashiru dalla lista Serie A. Sarri reintegra Basic: il nigeriano, infortunato, resterà fuori fino a gennaio e rischia la convocazione in Coppa d’Africa. - X Vai su X
? Paura per la Nazionale nigeriana: aereo con Osimhen, Lookman e l'ex Milan Chukwueze costretto ad atterraggio d'emergenza. Il contrattempo complica la vigilia dello spareggio Mondiale 2026 contro il Benin, con la qualificazione a rischio. #Nigeria # - facebook.com Vai su Facebook