La nazionale dei sindaci scende in campo | in Brianza si gioca la partita della solidarietà
È a Seregno, città europea per lo sport 2025, che la nazionale Italiana dei sindaci sfiderà l’All Star Team Seregno, una selezione delle formazioni calcistiche amatoriali di Seregno. Obiettivo della partita del cuore, raccogliere fondi per la Casa della carità di Seregno, Ente caritatevole che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
