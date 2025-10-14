La nazionale dei sindaci scende in campo | in Brianza si gioca la partita della solidarietà

Monzatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È a Seregno, città europea per lo sport 2025, che la nazionale Italiana dei sindaci sfiderà l’All Star Team Seregno, una selezione delle formazioni calcistiche amatoriali di Seregno. Obiettivo della partita del cuore, raccogliere fondi per la Casa della carità di Seregno, Ente caritatevole che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Seregno, la nazionale italiana dei sindaci scende in campo per la Casa della Carità - The post Seregno, la nazionale italiana dei sindaci scende in campo per la Casa della Carità appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Riporta msn.com

nazionale sindaci scende campoForchielli scende in campo: “Mi candido a sindaco per una Bologna più efficiente” - L’imprenditore: “Sono un centrista pragmatico attento all’innovazione. Secondo bologna.repubblica.it

Futuro sindaco, il civico Mavica scende in campo - In principio fu Cristiano Gugliucci che, a inizio anno, rese pubblica la sua volontà di candidarsi a sindaco in vista delle prossime elezioni, in programma nel 2024. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Sindaci Scende Campo