La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor
Milano, 14 ott. (askanews) – : il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo “Follow” esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie, che continua a ridefinire il significato di “made in Italy” nella scena elettronica mondiale. In questo lavoro riesce a fondere la sua cifra elettronica elegante e ipnotica con l’inconfondibile energia della voce di una delle icone della dance italiana più conosciute al mondo. Il trascinante singolo “Follow”, pubblicato lo scorso maggio e scritto con Alessandra Flora, Marco Guazzone, Gianni Pollex, Lara Ingrosso e Leonardo Lamacchia, si rinnova qui in una veste inedita: De Tuglie ne reinterpreta le sonorità con influenze che richiamano i club di Ibiza e Londra, arricchendole di groove magnetici e dettagli raffinati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
