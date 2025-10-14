La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor

Ildenaro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 14 ott. (askanews) – : il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo “Follow” esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie, che continua a ridefinire il significato di “made in Italy” nella scena elettronica mondiale. In questo lavoro riesce a fondere la sua cifra elettronica elegante e ipnotica con l’inconfondibile energia della voce di una delle icone della dance italiana più conosciute al mondo. Il trascinante singolo “Follow”, pubblicato lo scorso maggio e scritto con Alessandra Flora, Marco Guazzone, Gianni Pollex, Lara Ingrosso e Leonardo Lamacchia, si rinnova qui in una veste inedita: De Tuglie ne reinterpreta le sonorità con influenze che richiamano i club di Ibiza e Londra, arricchendole di groove magnetici e dettagli raffinati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

musica alexia torna farLa musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor - La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor: il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo ... Lo riporta spettacoli.tiscali.it

Alexia: «Torno con il piglio della ragazzina degli anni '90, ma sento il peso delle aspettative. Il caso Phica mi ha sconvolta, siamo circondati dallo schifo» - Dopo anni di silenzio discografico, Alexia torna sulla scena musicale con due brani in inglese — I Feel Feelings e Follow — che anticipano il concerto del prossimo 26 marzo al Fabrique di Milano. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Alexia Torna Far