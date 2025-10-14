La mozione Schlein sui migranti | Stop agli accordi con la Libia e nuova operazione Mare Nostrum Ma il campo largo si spacca

Il Pd e l'opposizione tornano a dare battaglia sui migranti. Con una mozione presentata alla Camera e firmata dalla segretaria Elly Schlein il Pd chiede di rivedere profondamente l'accordo sottoscritto nel 2017 con la Libia e di dare il via a una nuova missione nel Mediterraneo per salvare quante. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

A Montecitorio si discute la mozione, a prima firma Schlein, che chiede al governo di rivedere gli accordi con Tripoli. Il Memorandum si rinnoverebbe in silenzio il 2 novembre. Intanto Sea Watch denuncia altri attacchi delle milizie libiche - X Vai su X

Palestina, Schlein riflette sul voto alla mozione: il “no” sarebbe un autogol. Sensi: “Passi avanti, dobbiamo incalzare il governo” - facebook.com Vai su Facebook

La battaglia di Schlein sui migranti: "Stop all'accordo con la Libia e nuova operazione Mare Nostrum". Ma il campo largo si spacca - I dem, Avs, Italia Viva e +Europa chiedono di "rivedere integralmente" il memorandum con Tripoli per evitare un altro rinnovo automatico di tre anni. Scrive today.it

Migranti: 'proteggere vita e diritti', la mozione Schlein che chiede stop a memorandum Libia - "Non procedere a nuovi rinnovi automatici del Memorandum d'intesa del 2017 con la Libia, sospendendo immediatamente ogni forma di cooperazione tecnica, materiale e operativa ... Riporta iltempo.it

Difesa: Schlein, 'no mozione c.destra? Così divisi che non sono in grado di farlo' - "Non c'è una mozione del centrodestra" sulle spese militari "perché sono divisi sulla politica estera. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it