La mossa di Lecornu | Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027 Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea

Parigi, 14 ottobre 2025 – Sebastien Lecornu pronto a congelare la riforma delle pensioni. E' il momento della verità in Francia per il nuovo premier alle prese con il secondo tentativo di formare un governo in pochi giorni. Dopo un primo esecutivo lampo, il presidente della Repubblica E mmanuel Macron ha nuovamente designato il premier dimissionario che oggi si è presentato all' Assemblea Nazionale. epa12453118 French Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a general policy statement at the National Assembly in Paris, France, 14 October 2025. Lecornu announced his new government on 12 October, one week after his first resignation.

