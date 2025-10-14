La moschea cambia indirizzo In Consiglio spunta l’inchiesta
Si sposta da via Benedetto Croce al civico 55 di via Camozzi la moschea dell’associazione di promozione sociale Al-Ummah. In commissione urbanistica, è stata accolta la richiesta di permesso di costruire, con cambio di destinazione d’uso dell’immobile che, ad oggi, è a destinazione direzionale. Non ha partecipato al voto il centrodestra, che ha sollevato anche alcune perplessità. Primo: l’assenza del piano delle attrezzature religiose, che permetterebbe di pianificare gli insediamenti di natura religiosa evitando sovraccarichi in alcune zone già critiche. "La legge regionale che ha introdotto questa obbligatorietà – ha ricordato l’assessora all’Urbanistica, Michela Tiboni, replicando al consigliere comunale Michele Maggi (Lega) – è stata giudicata incostituzionale in diverse parti, per cui non è vietato andare a rispondere, positivamente o meno, a chi presenta queste richieste di cambio d’uso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
