La morte perinatale | unmeet need al via progetto per sostenere le famiglie che perdono un bimbo in gravidanza o dopo il parto

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strutture ospedaliere, una casa di cura e un’Associazione unite per sostenere le coppie che vivono l’interruzione di una gravidanza o la perdita di un bimbo durante la gestazione o dopo il parto. È il cuore del progetto “La morte perinatale - Unmeet Need”, appena partito a Palermo e Sciacca e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

