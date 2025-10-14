La morte perinatale | unmeet need al via progetto per sostenere le famiglie che perdono un bimbo in gravidanza o dopo il parto
Strutture ospedaliere, una casa di cura e un’Associazione unite per sostenere le coppie che vivono l’interruzione di una gravidanza o la perdita di un bimbo durante la gestazione o dopo il parto. È il cuore del progetto “La morte perinatale - Unmeet Need”, appena partito a Palermo e Sciacca e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 15 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lutto Prenatale e Perinatale, istituita per rompere il tabù che ancora circonda il dolore della perdita di un figlio durante la gravidanza o subito dopo la nascita. In questa giornata si desider - facebook.com Vai su Facebook
“La morte perinatale: unmeet need”, al via progetto per sostenere le famiglie che perdono un bimbo in gravidanza o dopo il parto - Strutture ospedaliere, una casa di cura e un’Associazione unite per sostenere le coppie che vivono l’interruzione di una gravidanza o la perdita di un bimbo durante la gestazione o dopo il parto. Da mondopalermo.it