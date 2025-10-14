La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

Carmela Fiorella ha versato 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e chiesto di prestare lavoro socialmente utile alla Caritas di Barletta con la messa alla prova. La 38enne, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, è imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia (AdP) nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione di dirigente delle Risorse umane. Dimissioni dopo due settimane e l’ammissione di responsabilità. Due settimane dopo l’assunzione, la donna si dimise dall’incarico dopo l’avvio dell’indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. 🔗 Leggi su Open.online