La migliore spa al mondo secondo TheTime e The Sunday Times è italiana
Si tratta della meravigliosa Lefay Resort & SPA Lago di Garda che quest'anno si è aggiudicata il primo posto su altre 50 destinazioni nel mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Alla guida del bar migliore del mondo c’è un italiano, Lorenzo Antinori Si tratta del Bar Leone eletto Migliore bar del mondo, dove si trova ? - facebook.com Vai su Facebook
Lefay Resort di Gargnano: la migliore spa di lusso nel mondo - Il Lefay Resort di Gargnano è premiato come miglior spa di lusso al mondo, un esempio di benessere e sostenibilità. Riporta gardanotizie.it
Il Lefay Resort è la migliore Spa al mondo anche per The Times - Per il quotidiano britannico, nella struttura di Gargnano «è possibile apprendere consigli per migliorare la propria vita e il proprio benessere» ... giornaledibrescia.it scrive
Quando il benessere italiano conquista il mondo: i riconoscimenti del Lefay Resort & SPA - Il Lefay Resort & SPA non è soltanto il punto di riferimento per il wellness in Italia e in Europa: secondo The ... Come scrive msn.com