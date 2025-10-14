Francesco Moser ha mostrato un lato tenero e commosso durante la trasmissione La volta buona. Nella puntata di martedì 14 ottobre, condotta da Caterina Balivo, l’ex campione di ciclismo ha ricordato la madre scomparsa, ma il momento più toccante è arrivato quando ha parlato della nipotina in arrivo e ha rivolto un messaggio pieno d’affetto al figlio Ignazio. La famiglia Moser si prepara così a un nuovo capitolo: Cecilia Rodriguez è ormai prossima al parto. La piccola, che si chiamerà Clara Isabel, potrebbe nascere nel weekend. Per la coppia si tratta di un sogno che si realizza dopo anni di attesa, e per i Moser è la prima nipotina a portare ufficialmente il cognome di famiglia, un dettaglio che riempie tutti d’orgoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La mia nipotina…”. L’annuncio di Francesco Moser in diretta su Ignazio e Cecilia