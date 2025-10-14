La memoria non vive solo nel cervello | persino le cellule comuni imparano e ricordano comprese quelle dei reni

Abbiamo sempre pensato alla memoria come a una funzione esclusiva del cervello, custodita gelosamente dai neuroni e dalle loro complesse reti sinaptiche. Ma una ricerca rivoluzionaria della New York University sta ribaltando questa certezza scientifica: anche cellule ordinarie del corpo umano, completamente estranee al sistema nervoso, possono imparare e conservare informazioni. Non stiamo parlando di neuroni specializzati, ma di semplici cellule renali. Lo studio, condotto dal ricercatore Nikolay V. Kukushkin, dimostra che quando vengono esposte a segnali che imitano i ritmi dell'apprendimento cerebrale, queste cellule si comportano in modo sorprendentemente simile ai neuroni.

