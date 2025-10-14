La marginalità sociale nel Cesenate un incontro con gli operatori del settore
Il Centro Servizi e Piazza Grande per venerdì 17 ottobre propongono una serata di voci, riflessioni e sguardi sulla marginalità dal titolo ‘Dibattiti sull’Invisibile’. L’evento, proposto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, si tiene al cinema Eliseo alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
