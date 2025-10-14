La manovra prende forma | confermati bonus edilizi e taglio dell' Irpef sì alla riforma dell' Isee I soldi da banche e assicurazioni

Per la legge di bilancio il governo metterà sul tavolo 18 miliardi di euro. A dirlo, in una nota, è il ministero dell'Economia (Mef) a margine del consiglio dei ministri che ha visto il titolare delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, illustrare i contenuti della manovra e il documento programmatico. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sicilia, caos all’Ars ?: la manovra da 240 milioni viene smantellata articolo dopo articolo , mentre la maggioranza crolla e l’opposizione prende il controllo dell’aula. Scopri tutti i dettagli su "Le Cronache dei Siciliani" #sicilia #Manovra #lecronachedeisicili - facebook.com Vai su Facebook

Legge di Bilancio 2026: tra rottamazione dei debiti e taglio dell’IRPEF, la manovra prende forma - Dopo i 4 miliardi stanziati nella scorsa legge di bilancio, per il 2026 è previsto un incremento di 2,5 miliardi di euro, destinati a ... Riporta 2duerighe.com

Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto - La prossima manovra italiana prevede tagli fiscali, sostegno a famiglie, sanità e imprese, ma resta da definire il contributo delle banche e dettagli politici ... Scrive rtl.it

Bonus casa, pensioni, Irpef e non solo, la manovra prende forma: ecco le misure in campo - La manovra economica del 2026, dal valore complessivo di 16 miliardi di euro, è in dirittura d’arrivo e dovrebbe approdare in Consiglio dei ... Da affaritaliani.it