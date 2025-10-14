La Manovra da 18 miliardi | bonus e taglio Irpef 2 miliardi per adeguare i salari e contributo delle banche Che cosa c’è nella legge di Bilancio

Sarà di 18 miliardi la dote della legge di bilancio per i 2026 su cui è al lavoro il governo. Il Consiglio dei ministri si è riunito alle 15.30 a Palazzo Chigi con tre punti all’ordine del giorno: un decreto-legge con misure urgenti in materia economica, il Documento programmatico di bilancio (Dpb) 2026 e, appunto, le linee generali della manovra. La cifra stanziata dall’esecutivo di Giorgia Meloni per il prossimo anno sarà di 18 miliardi, una cifra più alta dei 16 miliardi circolati nei giorni scorsi. «L’impegno del governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall’altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica», spiega il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in una nota diffusa dopo il Cdm. 🔗 Leggi su Open.online

