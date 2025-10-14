La Manovra ai raggi x | due miliardi destinati ai salari stop a plastic e sugar tax Cosa cambia per famiglie imprese e pensionati

Due miliardi sui salari e quasi 3,5 in tre anni sulla famiglia e per la lotta alla povertà. E ancora 9 miliardi nel triennio per l'abbassamento del secondo scaglione Irpef dal 35 al 33% oltre a nuovi fondi sulla sanità e alla proroga dello stop alla plastic e alla sugar tax. Sono alcune delle novità della manovra illustrata in Consiglio dei ministri dal titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

