La prossima legge di bilancio prende forma con interventi per circa 18 miliardi di euro, due in più rispetto alle stime iniziali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti martedì ha illustrato al Consiglio dei ministri le linee generali del provvedimento, che verrà inviato alla Commissione europea domani. «La prospettiva è delineata – ha detto Giorgetti – ma la partita non è chiusa». Tra le misure principali figura la riduzione della seconda aliquota Irpef, che scenderà dal 35 al 33 per cento, con un impegno complessivo di circa 9 miliardi nel triennio. L’obiettivo dichiarato è alleggerire il carico fiscale sul ceto medio e rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Manovra 2026 sale a 18 miliardi di euro