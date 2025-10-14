La madre della bimba morta dopo parto in casa | Se fosse nata in ospedale non sarebbe cambiato nulla

La 37enne di Semonzo di Borso del Grappa, nel Vicentino, difende la scelta del parto in casa dopo la morte della figlia, deceduta per una malformazione congenita poche ore dopo la nascita. "Non è stata la conseguenza di un parto andato male. Non c’è stato alcun problema", ha detto la donna, che aveva già dato alla luce altre figlie sempre nello stesso modo, respingendo ogni accusa. Sulla vicenda la procura ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bimba di 10 mesi e madre bloccate sul tetto dell'auto in Brianza: il video del salvataggio . Credit: La Presse/Vigili del fuoco #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, morta la neonata ricoverata per asfissia dopo il parto in casa: cosa è successo - Aveva avuto una crisi respiratoria causata da uno choc emorragico: a dare l’allarme le ostetriche ... Come scrive quotidiano.net

Migranti: bimba morta all’ospedale di Palermo dopo cinque giorni in mare. Msf assiste la madre, “assurdo morire per mancanza di soccorsi in mare” - Da questa mattina un team di Medici senza frontiere (Msf) a Palermo, insieme ad altre organizzazioni, sta offrendo supporto psicologico alla madre della bambina di 6 anni che ha perso la vita dopo ... Scrive agensir.it

Bimba morta durante il parto a Genova, in appello disposta una perizia - Genova – Servirà una perizia per stabilire se un ginecologo e un’ostetrica dell'ospedale San Martino di Genova siano responsabili del decesso di una neonata avvenuto nell’aprile del 2021 durante il ... Lo riporta ilsecoloxix.it