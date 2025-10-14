La lunga lettera d’addio di Woody Allen per Diane Keaton

Sul giornale online The Free Press è stato pubblicato una lunga lettera d’addio, scritta dal regista Woody Allen in onore dell’attrice Diane Keaton, scomparsa a settantanove anni l’11 ottobre. I due, come lui stesso ricorda nel testo, si conoscevano da decenni: erano stati una coppia nel lavoro e nel privato e, anche dopo la fine della loro relazione, erano sempre rimasti in buoni rapporti. «Facevo film per una sola persona: Diane Keaton. Non ho mai letto una singola recensione del mio lavoro. Mi importava solo di quello che Keaton aveva da dire», afferma Allen, che stimava molto la sua ex partner, e faceva spesso affidamento sul suo giudizio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La lunga lettera d’addio di Woody Allen per Diane Keaton

