La Llorona – Le lacrime del male | promettenti novità sul sequel
I fan della serie The Conjuring stanno per ricevere una fantastica notizia, subito dopo il sorprendente successo al botteghino di Il rito finale. Sebbene non sia considerato un capitolo dell’acclamato universo, La Llorona – Le lacrime del male ( qui la recensione ) è finalmente pronto a tornare con un sequel che è stato accantonato diverse volte in passato, almeno una volta durante la pre-produzione. L’entusiasmante progetto, intitolato The Revenge of La Llorona, ha ora svelato il cast insieme al pluripremiato regista responsabile, mentre la produzione è in corso a New York. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
