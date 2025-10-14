La lite al bar di Treviglio e il fendente al collo | 27enne arrestato per tentato omicidio
Bergamo – È stato arrestato nella notte il presunto responsabile dell’ accoltellamento avvenuto lunedì sera all’interno di un bar a Treviglio, in provincia di Bergamo. L’uomo, un egiziano di 27 anni, disoccupato e irregolare sul territorio italiano, è stato fermato con l’ accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe colpito con un fendente al collo un suo connazionale egiziano di 44 anni al culmine di una lite scoppiata dentro il locale. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, sebbene non sia in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
NEWS - Lite in un bar di Treviglio, uomo accoltellato gravemente: aggressore in fuga https://ift.tt/56BWEgQ - X Vai su X
L’episodio a Bottanuco. In ospedale lei e un’amica schiaffeggiata dallo stesso genitore. A Caravaggio rapina per pochi spiccioli. A Treviglio lite in piazza tra giovanissimi. - facebook.com Vai su Facebook
Treviglio, uomo accoltellato al bar. Arrestato l'aggressore: è in carcere con l'accusa di tentato omicidio - Si tratta di un 27enne egiziano, connazionale del 44enne colpito con un fendente alla gola. bergamo.corriere.it scrive
Treviglio, violenza in un bar: 44enne accoltellato, aggressore in fuga - Un diverbio in un bar degenera in violenza nel centro di Treviglio: uomo accoltellato gravemente, aggressore ricercato. Da notizie.it
Accoltellato in un bar di Treviglio, l'aggressore in fuga - Un 44enne colpito al culmine di una lite, è ricoverato in gravi condizioni. Da rainews.it