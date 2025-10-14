La lite al bar di Treviglio e il fendente al collo | 27enne arrestato per tentato omicidio

Bergamo – È stato arrestato nella notte il presunto responsabile dell’ accoltellamento avvenuto lunedì sera all’interno di un bar a Treviglio, in provincia di Bergamo. L’uomo, un egiziano di 27 anni, disoccupato e irregolare sul territorio italiano, è stato fermato con l’ accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe colpito con un fendente al collo un suo connazionale egiziano di 44 anni al culmine di una lite scoppiata dentro il locale. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, sebbene non sia in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

