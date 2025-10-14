La Lega sprofonda dal 21 al 4% Vannacci | Battaglia impari chi pensa che mi fermi si sbaglia
Firenze, 14 ottobre 2025 – Effetto Vannacci al contrario: dalle stelle del 21% nel 2020 alle stalle del 4,4% nel 2025. Perché la legge del contrappasso vuole che sia la stessa Lega a finire nel frullatore del mondo al contrario vannacciano. Più di quindici punti percentuali persi per strada, un’emorragia di voti e un redde rationem in vista del gruppo dirigente toscano. Già, tutto nelle mani del generalissimo. La strategia di Matteo Salvini non ha generato i dividendi sperati: la tessera da militante, il ruolo di vicesegretario federale e responsabile della campagna elettorale in Toscana pur di sfruttare il mezzo milione di preferenze incassate da Vannacci alle europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
