Firenze, 14 ottobre 2025 – Le schermaglie, i messaggi al vetriolo, non erano mancati prima del voto. E anche dopo la chiusura dei seggi e l’arrivo dei risultati definitivi non mancano le punture di spillo tra gli schieramenti in Toscana. Le regionali hanno dato il loro verdetto. Il centrosinistra di Giani vince, con il governatore confermato per un secondo mandato. Giani ottiene ben oltre il 50% delle preferenze, con il centrodestra dello sfidante Tomasi che si ferma al 40. Non sfondano insomma i partiti di Governo. Ma soprattutto fa flop la Lega targata Vannacci. Per l’ex generale un misero 4%, dopo una campagna elettorale in cui il vicesegretario del partito di Matteo Salvini si era ampiamente speso in lungo e in largo per la regione, con incontri elettorali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Lega di Vannacci superata dalla sinistra radicale di Bundu: “Pizza tricolore al generale”

