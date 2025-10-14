La guerra ibrida l’industria e le opinioni pubbliche Tutti i nodi della difesa europea al dibattito Ecfr

Da cosa dipenderà il mantenimento della pace in Europa? Sempre che quella attuale possa essere definita pace, la sua fine o il suo prosieguo saranno dettati anche da come si comporterà l’Europa stessa nei prossimi anni. Rispondere agli attacchi ibridi di Mosca, fare sistema sul piano industriale e comunicare direttamente con le opinioni pubbliche sono solo alcuni degli spunti emersi durante il dibattito “Preventing war in Europe”, organizzato dall’European Council on Foreign Relations (Ecfr), che ha riunito relatori e speaker da tutta Europa per fare il punto sulla congiunzione internazionale che stiamo vivendo e sulle azioni necessarie che il continente deve intraprendere per garantire il futuro della sua sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La guerra ibrida, l’industria e le opinioni pubbliche. Tutti i nodi della difesa europea al dibattito Ecfr

News recenti che potrebbero piacerti

Tornano le dirette di RID! Questa volta parleremo di guerra ibrida e navigation warfare, due dimensioni sempre più centrali nei conflitti moderni, e della crescente minaccia agli spazi aerei e alla sicurezza del volo europei. Un nuovo appuntamento per capi - X Vai su X

“La guerra del futuro è ibrida”: #Fincantieri lancia un #drone subacqueo per la protezione delle infrastrutture nel #Mediterraneo - facebook.com Vai su Facebook

La guerra ibrida, l’industria e le opinioni pubbliche. Tutti i nodi della difesa europea al dibattito Ecfr - L’Europa non era preparata ad affrontare una guerra sul continente”, ha detto, invitando però a fare attenzione alle opinioni pubbliche. Riporta formiche.net

Guerra ibrida, droni in Danimarca sulla più grande base militare del Paese. Allarme anche in Norvegia nell'area degli F-35 - I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze armate. Secondo corriereadriatico.it

Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. blitzquotidiano.it scrive