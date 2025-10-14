La grande sconfitta della Lega in Toscana | Vannacci ha distrutto il partito E Zaia pensa all’addio
I risultati definitivi delle elezioni in Toscana dicono che la Lega ha raggiunto il 4,38%. Appena quattro centesimi più del Movimento 5 Stelle. E meno, molto meno di Forza Italia (6,17), Alleanza Verdi Sinistra (7,1%) e persino Toscana Rossa (4,51%). Una Caporetto per l’ex generale Roberto Vannacci, che si aspettava ben altro risultato nella sua terra. «Se questo è l’effetto Vannacci speriamo che prosegua», dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma il nervosismo è maggiormente palpabile all’interno del Carroccio. Nei confronti del segretario Matteo Salvini, che ha voluto il pensionato delle forze armate. 🔗 Leggi su Open.online
La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio - E nel partito parte la caccia al generale in pensione. Secondo open.online
Vannacci dopo la vittoria di Giani nelle elezioni in Toscana: "Io tra i pochi che non cambiano per compiacere gli elettori" - Il candidato della Lega commenta la sconfitta del centrodestra: ora potrebbe ritentare in un'altra elezione regionale ... Riporta today.it
Regionali Toscana, Tomasi dopo la sconfitta: “Economia e sanità, porteremo i nostri temi in aula” - Le parole del candidato di centrodestra, che perde contro il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani. lanazione.it scrive