La grande camminata contro il tumore | tutte le strade chiuse in città

Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano “NeValelapena”, la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa a causa di un male incurabile.È tutto pronto a Monza per il tradizionale appuntamento con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Grande successo per la Terza Camminata in Rosa il cui ricavato sarà devoluto alla LILT Udine. Oltre ai numerosi partecipanti si ringraziano la Pro Loco- Pro Palazzolo, le associazioni Amici del Bosco Brussa e la locale sezione AFDS, il gruppo comunale di Pr - facebook.com Vai su Facebook

Grande successo per la Camminata per la Vita promossa da Alcli | FOTO Vai su X

Messina, grande partecipazione alla "Camminata Solidale 2025": insieme per la prevenzione del tumore al seno - I partecipanti hanno iniziato il loro percorso a piedi per poi ritrovarsi tutti insieme nel lungomare di Santa Margherita ... Come scrive msn.com

LE FOTO e i numeri della straordinaria “Camminata per la Vita 2025” - Un capoluogo di provincia si tinge di verde speranza contro il tumore e contro le “ solitudini”. Scrive rietinvetrina.it

Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Da vogue.it