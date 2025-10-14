La grande camminata contro il tumore | tutte le strade chiuse in città

Monzatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano “NeValelapena”, la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa a causa di un male incurabile.È tutto pronto a Monza per il tradizionale appuntamento con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

