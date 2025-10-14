La giunta approva l’abbattimento delle tariffe per i nidi d' infanzia

La giunta comunale di Riccione ha approvato l'abbattimento delle tariffe per la frequenza ai nidi d'infanzia comunali e al nido convenzionato Maria Boorman Ceccarini. La misura è resa possibile dall'adesione alla delibera della giunta regionale n. 7962025, che rientra nel Programma FSE+. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

