La giunta approva l’abbattimento delle tariffe per i nidi d' infanzia

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Riccione ha approvato l'abbattimento delle tariffe per la frequenza ai nidi d'infanzia comunali e al nido convenzionato Maria Boorman Ceccarini. La misura è resa possibile dall'adesione alla delibera della giunta regionale n. 7962025, che rientra nel Programma FSE+. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

