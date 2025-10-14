La gestione del territorio | una cosa per tutti!

Dopo il positivo riscontro dell'incontro del 26 settembre dedicato al tema dell'"inverno demografico", il coordinamento costituito tra Appello per Lecco, Azione, il gruppo consiliare "Per Lecco" e Insieme propone un nuovo appuntamento di approfondimento, questa volta dedicato alla gestione del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

UniTus • SDMA | 3° anno - GESTIONE IN ALTA QUOTA • EMERGENZA E SOCCORSO IN MONTAGNA (prof. Romeo): orario lezioni 3° anno SDMA - Gestione del territorio montano - Alpino Si comunica che mercoledì 15 ottobre si svolgerà l'ultima lezione d - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sta bruciando in California e quanto conta la pessima gestione del territorio - Enrico Martini fece una lezione sulle pinete impiantate nel periodo fascista. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Gestione del territorio montano e spirito collettivo - Nuovo appuntamento dei "Martedì del Parco Adamello Brenta" il 7 ottobre a Preore, interverranno anche l'antropologo Nicola Martellozzo e il presidente dell'Associazione Asuc del Trentino Robert Brugge ... Riporta giornaletrentino.it