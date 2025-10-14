La Germania di Nagelsmann torna a vincere ma non convince ancora in patria chiedono più qualità e stabilità
Dopo il deludente quarto posto in Nations League e la sconfitta con la Slovacchia nelle qualificazioni al Mondiale, la Germania ha inanellato tre vittorie consecutive contro Irlanda del Nord (due volte, 3-1 e 1-0) e Lussemburgo (4-0) avvicinandosi al pass per la kermesse iridata. Tuttavia, la nazionale tedesca continua a non convincere in patria, dove si sottolinea che livello prestazioni è ancora abbastanza basso. Ne parla la Faz. La Germania continua a non convincere. “La squadra tedesca non potrà andare avanti solo affidandosi a calci piazzati e azioni casuali. Per costruire una squadra stabile, il Ct della nazionale deve mettere a punto i giusti elementi costitutivi”, esordisce la Faz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Germania di Nagelsmann torna a vincere ma non convince ancora, in patria chiedono più qualità e stabilità La Faz: "Le cosiddette palle inattive hanno dato a Nagelsmann e alla sua squadra un po' di tranquillità. Ma non si raggiungono certi risultati affidand - facebook.com Vai su Facebook
Tutto può ancora succedere nel Gruppo A, dove la #Germania di #Nagelsmann punta ad allontanare le rivali dalla vetta: sarà una gara in discesa per i #teutonici, forti degli ultimi 10 successi contro l’Irlanda del Nord? - X Vai su X
Pavard, gol all'esordio e il Marsiglia torna a vincere. Tris Leverkusen - Terza giornata della Bundesliga che si apre con la prima vittoria del Bayer Leverkusen in quella che è stata la prima partita sotto la direzione di Kasper Hjulmand dopo ... Secondo tuttosport.com
La Germania sportiva non è mai stata così in crisi. Ma l'eccezione si chiama basket - È bastata una sconfitta contro la Slovacchia nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali per percepirsi ai bordi di un ... Si legge su sport.sky.it