La Germania di Nagelsmann torna a vincere ma ancora non convince in patria chiedono più qualità e stabilità
Dopo il deludente quarto posto in Nations League e la sconfitta con la Slovacchia nelle qualificazioni al Mondiale, la Germania ha inanellato tre vittorie consecutive contro Irlanda del Nord (due volte, 3-1 e 1-0) e Lussemburgo (4-0) avvicinandosi al pass per la kermesse iridata. Tuttavia, la nazionale tedesca continua a non convincere in patria, dove si sottolinea che livello prestazioni è ancora abbastanza basso. Ne parla la Faz. La Germania continua a non convincere. “La squadra tedesca non potrà andare avanti solo affidandosi a calci piazzati e azioni casuali. Per costruire una squadra stabile, il Ct della nazionale deve mettere a punto i giusti elementi costitutivi”, esordisce la Faz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
