La gente non è andata a votare | A Carrara un governo deludente

Come in ogni tornata elettorale tutti hanno vinto, nonostante il partito degli astensionisti cresca ad ogni elezione. C’è chi dà la colpa al sole che ha portato in spiaggia gli elettori, ma in realtà qualche riflessione sulla mancata chiamata alle urne andrà fatta. Detto questo tutti soddisfatti per il risultato: Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica del centrodestra di Massimiliano Bernardi. Oltre a Tosi della Lega a fare man bassa di preferenze c’è stato Massimiliano Bernardi. "Per essere su Carrara e aver registrato un 8% con una lista civica sono davvero soddisfatto- dice Bernardi, gli elettori hanno votato la persona, me. 🔗 Leggi su Lanazione.it

