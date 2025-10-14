La galleria Didart di Milano presenta la mostra i colori della vita
Dal 20 ottobre al 9 novembre 2025, la Galleria DIDART, giovane realtà espositiva situata nel centro storico di Milano, presenta la mostra "Il colore della vita", un'esposizione collettiva dedicata al tema della prevenzione del tumore.
