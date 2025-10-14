La futura classe dirigente lo spettacolo che dà voce ai bambini al Mattatoio

"La futura classe dirigente" di Caterina Marino è uno spettacolo che dà voce ai bambini, tra i 6 e i 13 anni, invitandoli a riflettere su un futuro che sembra sempre più incerto.Interpellati su temi legati al cambiamento climatico e alle grandi sfide del nostro tempo, i piccoli raccontano la loro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

