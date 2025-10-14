La foto falsa di Greta Thunberg con il top scollato
L’8 ottobre 2025 su X, e successivamente su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Greta Thunberg indossare un top arancione scollato mentre regge una bandiera della Palestina. La foto tuttavia è stata modificata digitalmente. Per chi va di fretta. La foto è stata modificata digitalmente.. Nella versione originale, Greta Thunberg indossa una maglietta arancione a girocollo, non un top scollato.. Lo scatto autentico è stato realizzato il 30 agosto 2025 a Barcellona, durante la partenza della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.. Analisi. La foto alterata è apparsa su X l’ 8 ottobre 2025, accompagnata da un commento sarcastico e sessista, questa è poi stata rimossa per aver violato le regole della piattaforma. 🔗 Leggi su Open.online
