La Florio | Così ho scoperto Pio Esposito e Tonali Vi racconto il nuovo talento | ESCLUSIVO

Roberto La Florio è uno dei più grandi scopritori del calcio italiano. Negli anni ha individuato tantissimi giovani promettenti, poi letteralmente esplosi a livello nazionale e internazionale. I fratelli Esposito, El Shaarawy e Sandro Tonali, ma anche Biagianti, Ceravolo, Moretti e Dossena: sono tutti calciatori scoperti dall’agente, intervenuto oggi in esclusiva a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ sul nostro canale youtube. La Florio: “Così ho scoperto Pio Esposito e Tonali. Vi racconto il nuovo talento” (LaPresse) – Calciomercato.it Partiamo con una considerazione sulla selezione azzurra: “La Nazionale mi convince perché è una squadra giovane e ci sono dei calciatori talentuosi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

