La fine di Windows 10 perché usarlo diventa pericoloso | 400 milioni di dispositivi a rischio

Il 14 ottobre 2025 segna la fine del supporto ufficiale a Windows 10: Microsoft non distribuirà più patch di sicurezza, aggiornamenti funzionali né assistenza tecnica. Si stima che circa 400 milioni di dispositivi rimarranno senza protezione completa, con gravi rischi di sicurezza e l’obbligo per molti — di migrare a Windows 11 o adottare programmi di supporto esteso (ESU). Un traguardo epocale e l’eredità di Windows 10. Introdotto nel 2015, Windows 10 è rimasto a lungo il sistema operativo più utilizzato per desktop, raggiungendo più di un miliardo di dispositivi nel giro di qualche anno. La transizione verso Windows 11, che nel 2025 ha superato Windows 10 come numero di licenze in uso, ha anticipato il naturale pensionamento del suo predecessore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

