La fine di Windows 10 perché usarlo diventa pericoloso | 400 milioni di dispositivi a rischio
Il 14 ottobre 2025 segna la fine del supporto ufficiale a Windows 10: Microsoft non distribuirà più patch di sicurezza, aggiornamenti funzionali né assistenza tecnica. Si stima che circa 400 milioni di dispositivi rimarranno senza protezione completa, con gravi rischi di sicurezza e l’obbligo per molti — di migrare a Windows 11 o adottare programmi di supporto esteso (ESU). Un traguardo epocale e l’eredità di Windows 10. Introdotto nel 2015, Windows 10 è rimasto a lungo il sistema operativo più utilizzato per desktop, raggiungendo più di un miliardo di dispositivi nel giro di qualche anno. La transizione verso Windows 11, che nel 2025 ha superato Windows 10 come numero di licenze in uso, ha anticipato il naturale pensionamento del suo predecessore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Fine del supporto a Windows 10, a rischio sicurezza 400 milioni di Pc - Software e App - http://Ansa.it - X Vai su X
Windows 10 addio: Microsoft blocca per errore il Media Creation Tool proprio a poche ore dal fine supporto! Un errore tecnico nel Media Creation Tool di Microsoft ha colto di sorpresa gli utenti Windows 10 proprio alla vigilia della fine del supporto ufficiale. L’a - facebook.com Vai su Facebook
La fine di Windows 10, perché usarlo diventa pericoloso: 400 milioni di dispositivi a rischio - Da oggi Microsoft elimina supporto e aggiornamenti al sistema operativo: molti desktop esposti a vulnerabilità. Lo riporta quotidiano.net
Windows 10, Microsoft interrompe il supporto al sistema operativo: che significa e cosa devono fare gli utenti - Gli utenti dovranno aggiornare a Windows 11 oppure mettere in preventivo di dover affrontare rischi di sicurezza e incompatibilità software ... Come scrive skuola.net
Windows 10, la fine di un'era (o forse no?) - È arrivato il giorno stabilito da Microsoft per il termine del supporto ufficiale a Windows 10: cosa succederà a partire da domani? punto-informatico.it scrive