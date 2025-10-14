La fille du régiment al Piermarini E Donizetti giocò a fare il francese

Che bel ritorno! Alla Scala torna in scena per sei rappresentazioni, da venerdì fino al 7 novembre “La fille du régiment” di Gaetano Donizetti (libretto di Jean-Francois-Alfred Bayard e Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges) nel celebre allestimento di Laurent Pelly, andato in scena la prima volta nel 2007 al Covent Garden di Londra, poi a New York, Vienna e Parigi arriva al Piermarini. Protagonista Juan Diego Flórez (nella foto), Julie Fuchs, soprano strepitosa nel repertorio belcantistico, Pietro Spagnoli è Sulpice, Géraldine Chauvet la Marchesa di Berkefeld, Pierre Doyen interpreta Hortensius, Brabra Frittoli, amatissima dal pubblico scaligero sarà la Duchessa Crakentorp, Coro della Scala diretto da Alberto Malazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

