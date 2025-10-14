La figlia di Bianca Balti accusata di essere raccomandata Matilde Lucidi risponde | Ho fatto i ca** di casting

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è stata accusata di essere raccomandata dopo il suo debutto come modella alla settimana della moda di Parigi. La 18enne ha voluto rispondere alle critiche: "Ho fatto anche io i ca**o di casting, scemi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

