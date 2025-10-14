La Fifa sta aiutando Qatar e Arabia Saudita a qualificarsi ai Mondiali | le accuse a Infantino della stampa tedesca

“Amici di famiglia”. Così Die Zeit definisce il rapporto della Fifa con Qatar e Arabia Saudita. Ma c’è di più. Nell’ambito delle qualificazioni al Mondiale 2026, il settimanale tedesco accusa l’organizzazione di favoritismi nei confronti dei due Paesi. E come noto, tra di loro c’è una relazione privilegiata. Il Qatar ha già avuto l’onore — tra le polemiche — di ospitare la Coppa del Mondo del 2022, la più discussa della storia moderna. L’ Arabia Saudita, dal canto suo, sarà la protagonista del 2034, assegnata per acclamazione, senza alcun avversario in corsa. Nel frattempo, i legami economici tra Fifa e mondo arabo si sono fatti sempre più fitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Fifa sta aiutando Qatar e Arabia Saudita a qualificarsi ai Mondiali”: le accuse a Infantino della stampa tedesca

