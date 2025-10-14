La Ferrari ha corteggiato Horner fin qui lui ha sempre rifiutato | troppa politica troppa pressione Daily Mail

Ilnapolista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari ha corteggiato Horner, ma il team principal della Red Bull ha sempre detto no (Daily Mail) Christian Horner è stato più volte al centro delle attenzioni della Ferrari negli ultimi anni, ma ha sempre rifiutato le proposte della Scuderia di Maranello. Prima della nomina di Fred Vasseur nel 2023, il manager britannico era il favorito tra i candidati per guidare il Cavallino, con offerte economiche molto più alte del suo stipendio alla Red Bull. Ne ha scritto Mcevoy sul Daily Mail. Horner-Ferrari, un amore mai sbocciato. «Christian Horner è stato cercato più volte dalla Ferrari negli ultimi anni, ma ha sempre scelto di restare alla Red Bull. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

