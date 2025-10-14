Tra le tante novità d’avanguardia che i cittadini bolognesi hanno potuto sperimentare c’è stata dagli anni Venti ai Settanta, anche quella del ’ fai da te ’, che in Italia arrivò solo con le ferramenta marchiate Morassutti. Una catena nata a Padova, che in tutta la penisola impiegava 1250 dipendenti e contava 7 depositi e 27 filiali e che trasformò il concetto di ferramenta tradizionale in un vero centro fai da te, di grande metratura e orientato ad un libero servizio assistito: ad un certo punto lanciò anche un ’hobby kit Morassutti-Black & Decker’ e chissà se ancora qualcuno sotto le Due Torri lo possiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ferramenta che insegnò a tutti il ’fai da te’