La favola Zalgiris e la magia di Parigi | il power ranking di Eurolega chi sale e chi scende

La risalita del Maccabi dopo il derby israeliano, i problemi di Fenerbahçe, Dubai e Bayern, la posizione aggiornata di Olimpia e Virtus: i valori verso la quarta giornata.

