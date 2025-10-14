La fattoria da 2,6 milioni era promessa a noi | due fratelli fanno causa alle eredi della nonna

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esclusi dal testamento da 2,64 milioni di euro della nonna, intentano una causa contro le eredi. I due fratelli, originari del Devon, in Gran Bretagna, hanno presentato ricorso alla Corte di. 🔗 Leggi su Leggo.it

la fattoria da 26 milioni era promessa a noi due fratelli fanno causa alle eredi della nonna

© Leggo.it - «La fattoria da 2,6 milioni era promessa a noi»: due fratelli fanno causa alle eredi della nonna

News recenti che potrebbero piacerti

fattoria 26 milioni era«La fattoria da 2,6 milioni era promessa a noi»: due fratelli fanno causa alle eredi della nonna - Esclusi dal testamento da 2,64 milioni di euro della nonna, intentano una causa contro le eredi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fattoria 26 Milioni Era